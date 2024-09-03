Норвежский Шушен отказался от проведения этапа Кубка IBU по финансовым причинам

Норвежский Шушен отказался от этапа Кубка IBU по биатлону, который должен был пройти с 4 по 7 декабря.

Власти муниципалитета Рингсакер назвали решение вынужденным и объяснили, что оно обусловлено соображениями по долгосрочному финансовому планированию.

Сейчас в Союзе биатлонистов Норвегии ведут переговоры о новом месте проведения.

«Мы проинформировали Международный союз биатлонистов (IBU) об этом решении и ведем переговоры с потенциальными организаторами, которые смогут провести этап Кубка IBU в декабре», – заявил представитель норвежского союза Вегар Рольфсруд.

На данный момент информация об этапе в Шушене также пропала из календаря на сайте IBU.