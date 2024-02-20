Олег Матыцин: «Спартакиаду сделала команда больших профессионалов. Атмосфера гостеприимства для спортсменов и болельщиков была на высочайшем уровне»

Министр спорта РФ Олег Матыцин подвел итоги зимней Спартакиады.

Спартакиада проходила с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.

«Зимняя Спартакиада стала краеугольным камнем в календаре зимнего спортивного сезона, ключевым турниром для российских спортсменов. А спартакиадное движение в целом является фундаментом национальной системы спорта, укрепление которой сегодня – наша приоритетная задача.

Основной вектор деятельности должен быть направлен на развитие массового, детско-юношеского спорта, совершенствование инфраструктуры и подготовку профессиональных кадров. Регионы, которые уделяют этому внимание, добились заслуженных результатов и вошли в топ медального зачета. До последнего сохранялась соревновательная интрига как по видам спорта, так и в общекомандном зачете. Это говорит о том, что субъекты со всей серьезностью отнеслись к подготовке.

Подготовка к проведению Спартакиады держалась на личном контроле руководства регионов, это была общая слаженная работа, за которую мы выражаем признательность всем вовлеченным специалистам и организациям. Особая ответственность легла на правительство Челябинской области, принимавшей церемонию открытия, а также большинство спортивных соревнований – и, как всегда, регион справился на высоте.

Спорт – это, в первую очередь, команда, и могу с уверенностью сказать, что зимнюю Спартакиаду сделала команда больших профессионалов. Атмосфера гостеприимства для спортсменов, зрителей и болельщиков была на высочайшем уровне.

Болельщики искренне ждали эти соревнования и горячо приветствовали всех спортсменов на трибунах, на финише – это показатель того, что такой мультиспортивный старт востребован в текущее время. Верю, что успех Спартакиады станет импульсом для новой волны популярности спорта среди детей, которые пойдут в спортивные секции и начнут заниматься спортом», – сказал .

Мы увидели все контрасты Спартакиады. Вот выводы