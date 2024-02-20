Олег Матыцин: «Спартакиаду сделала команда больших профессионалов. Атмосфера гостеприимства для спортсменов и болельщиков была на высочайшем уровне»

Теги Спартакиада Олег Матыцин Министерство спорта России детский спорт Биатлон

Министр спорта РФ Олег Матыцин подвел итоги зимней Спартакиады.

Спартакиада проходила с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях.

«Зимняя Спартакиада стала краеугольным камнем в календаре зимнего спортивного сезона, ключевым турниром для российских спортсменов. А спартакиадное движение в целом является фундаментом национальной системы спорта, укрепление которой сегодня – наша приоритетная задача.

Основной вектор деятельности должен быть направлен на развитие массового, детско-юношеского спорта, совершенствование инфраструктуры и подготовку профессиональных кадров. Регионы, которые уделяют этому внимание, добились заслуженных результатов и вошли в топ медального зачета. До последнего сохранялась соревновательная интрига как по видам спорта, так и в общекомандном зачете. Это говорит о том, что субъекты со всей серьезностью отнеслись к подготовке.

Подготовка к проведению Спартакиады держалась на личном контроле руководства регионов, это была общая слаженная работа, за которую мы выражаем признательность всем вовлеченным специалистам и организациям. Особая ответственность легла на правительство Челябинской области, принимавшей церемонию открытия, а также большинство спортивных соревнований – и, как всегда, регион справился на высоте.

Спорт – это, в первую очередь, команда, и могу с уверенностью сказать, что зимнюю Спартакиаду сделала команда больших профессионалов. Атмосфера гостеприимства для спортсменов, зрителей и болельщиков была на высочайшем уровне.

Болельщики искренне ждали эти соревнования и горячо приветствовали всех спортсменов на трибунах, на финише – это показатель того, что такой мультиспортивный старт востребован в текущее время. Верю, что успех Спартакиады станет импульсом для новой волны популярности спорта среди детей, которые пойдут в спортивные секции и начнут заниматься спортом», – сказал Матыцин.

Мы увидели все контрасты Спартакиады. Вот выводы

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16 комментариев
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Кто-нибудь эту спартакиаду смотрел вообще?
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-2
+14
Эрзацолимпиада для отверженных или утешительные игры,грустное зрелище
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+5
Ответ maks44
Кто-нибудь эту спартакиаду смотрел вообще?
А её транслировали?
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Ахахаха🤡
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Ну вот Роднина как то не оценила идею проведения Спартакиады
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В конькобежных и санно-бобслейных видах был ужасный хронометраж тв и посредственные комментаторы.
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Кому и кобыла невеста ...
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Ответ maks44
Кто-нибудь эту спартакиаду смотрел вообще?
Фигурное катание как всегда смотрели и немного биатлон в неудобное время для большой части населения России
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Ответ maks44
Кто-нибудь эту спартакиаду смотрел вообще?
в Тагиле не было отбоя от двух желающих посмотреть
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Ответ Vitaliy Kalabin
Эрзацолимпиада для отверженных или утешительные игры,грустное зрелище
Но вот драка на биатлоне была хороша, изюминка всей спартакиады, самый яркий момент
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как сказал фигурист алиев...все знакомые...до боли до ужаса...
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Спартакиада была офигенна! За одну только драку на биатлоне высший балл нужно ставить!
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Спартакиада прошла на высоком уровне... Но, мало единоборств в болельщицком секторе, хотелось бы больше!
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Жаль наших спортсменов, которые сейчас "в самом соку", но по желанию одного отлучены от международных стартов.
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Ответ maks44
Кто-нибудь эту спартакиаду смотрел вообще?
наверно кто то смотрел,я посмотрел, я начал смотреть спринт у женщин в лыжах ,огромное количество участниц ,огромная разница в классе,не понравилось..
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