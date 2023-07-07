Тириль Экхофф станет экспертом канала TV2: «С нетерпением жду возможности стать частью этой мощной команды»

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф станет экспертом канала TV2.

Экхофф - десятикратная чемпионка мира и двукратная олимпийская чемпионка. Она завершила спортивную карьеру в марте этого года.

«У TV2 большой опыт в биатлоне, хорошие эксперты и комментаторы. Это опыт в организации биатлонных трансляций и глубокая вовлеченность в процесс.

Я вдохновлена и с нетерпением жду возможности стать частью этой мощной команды. Для меня всегда важно развиваться, и на TV2 я смогу учиться у лучших», – заявила Экхофф.