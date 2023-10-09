Экхофф о работе экспертом на TV2: «Пришлось многое взвесить, прежде чем я согласилась. Но я поняла, что хочу оставаться частью биатлонного сообщества»

Теги телевидение сборная Норвегии жен Тириль Экхофф Ингрид Ланмарк Тандревольд Биатлон

Тириль Экхофф рассказала, почему решила стать биатлонным экспертом на ТВ.

В марте 2023 года норвежка объявила о завершении карьеры спортсменки. Она будет работать на норвежском телеканале TV2. 

«Мне пришлось многое взвесить, чтобы понять, действительно ли я хочу стать экспертом. Потом я поняла, что все равно хочу быть частью биатлонного сообщества, так что я согласилась», – сказала десятикратная чемпионка мира.  

«Я рада, что Тириль по-прежнему будет путешествовать с нами – пусть и в несколько иной роли. Многие из тех, кто занимался биатлоном, потом оказались «по другую сторону». 

Работа эксперта предполагает критику. Так что я ожидаю некоторой критики от Тириль, но только если только она будет обоснована.

Возможно, кто-то подумает, что здесь есть конфликт интересов – мы же близкие подруги. Но я считаю, что это хорошо как для меня, так и для Экхофф. Если кто-то и будет критиковать меня – я порадуюсь, если это будет она», – отметила норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий