Экхофф о работе экспертом на TV2: «Пришлось многое взвесить, прежде чем я согласилась. Но я поняла, что хочу оставаться частью биатлонного сообщества»

Тириль Экхофф рассказала, почему решила стать биатлонным экспертом на ТВ.

В марте 2023 года норвежка объявила о завершении карьеры спортсменки. Она будет работать на норвежском телеканале TV2.

«Мне пришлось многое взвесить, чтобы понять, действительно ли я хочу стать экспертом. Потом я поняла, что все равно хочу быть частью биатлонного сообщества, так что я согласилась», – сказала десятикратная чемпионка мира.

«Я рада, что Тириль по-прежнему будет путешествовать с нами – пусть и в несколько иной роли. Многие из тех, кто занимался биатлоном, потом оказались «по другую сторону».

Работа эксперта предполагает критику. Так что я ожидаю некоторой критики от , но только если только она будет обоснована.

Возможно, кто-то подумает, что здесь есть конфликт интересов – мы же близкие подруги. Но я считаю, что это хорошо как для меня, так и для Экхофф. Если кто-то и будет критиковать меня – я порадуюсь, если это будет она», – отметила норвежская биатлонистка .