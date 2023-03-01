Кубок IBU. Филип и Александр Андерсен, Улдал, Эвербю, Сорум, Фрацшер, Эмильен Клод выступят в спринте
2 марта на Кубке IBU в канадском Кэнморе пройдет мужская спринтерская гонка.
Кубок IBU по биатлону-2022/23
8-й этап
Кэнмор, Канада
Мужчины
Спринт
Начало – 00.30 по московскому времени (2 марта).
Старт-лист
4. Артем Тищенко (Украина)...
8. Эмильен Клод (Франция)...
15. Александр Андерсен (Норвегия)...
17. Лукас Фрацшер (Германия)
18. Вебьорн Сорум (Норвегия)
19. Оскар Брандт (Швеция)
21. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)...
24. Доминик Шмук (Германия)...
33. Филип Андерсен (Норвегия)...
35. Мартин Улдал (Норвегия)
36. Матс Эвербю (Норвегия)
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