Кубок IBU. Филип и Александр Андерсен, Улдал, Эвербю, Сорум, Фрацшер, Эмильен Клод выступят в спринте

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2 марта на Кубке IBU в канадском Кэнморе пройдет мужская спринтерская гонка. 

Кубок IBU по биатлону-2022/23

8-й этап

Кэнмор, Канада

Мужчины

Спринт

Начало – 00.30 по московскому времени (2 марта).

Старт-лист

4. Артем Тищенко (Украина)...

8. Эмильен Клод (Франция)...

15. Александр Андерсен (Норвегия)...

17. Лукас Фрацшер (Германия)

18. Вебьорн Сорум (Норвегия)

19. Оскар Брандт (Швеция)

21. Йохан-Олав Ботн (Норвегия)...

24. Доминик Шмук (Германия)...

33. Филип Андерсен (Норвегия)...

35. Мартин Улдал (Норвегия)

36. Матс Эвербю (Норвегия) 

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