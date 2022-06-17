Виктор Майгуров: «Если IBU решит допускать российских биатлонистов в нейтральном статусе, мы согласимся. Сейчас это будет правильно»

Глава Союза биатлонистов России (СБР) высказался о взаимодействии с Международным союзом биатлонистов (IBU).

– Год назад в одном из интервью вы сказали фразу: «Нас уважают и считают, что Россия необходима международному биатлону». Сейчас могли бы повторить эти слова?

– Конечно. Спорт любят за непредсказуемость, конкуренцию. Именно она делает его смотрибельным, интересным зрителю, привлекает спонсоров.

– Все это так, но в биатлоне есть Норвегия, Франция, Швеция, Италия – множество стран, чтобы обеспечить виду спорта все, о чем вы сказали. Зачем там Россия?

– Россия интересна IBU, например, в плане маркетинга. Федерация продает телевизионные права Евровидению, это основная часть бюджета. Плюс – многие биатлонные федерации, особенно те, которые растут и развиваются, брали за основу методику нашей школы, использовали наше оружие. Отказ проводить в России соревнования – тоже потеря. Особенно на фоне того потепления, которое уже не первый год наблюдается в Европе.

Мы ведь выполнили абсолютно все критерии IBU по восстановлению полноправного членства, и этот вопрос должны были внести на рассмотрение в сентябре. Понятно, что сейчас это будет отложено на неопределенный срок.

– Ваше общение с коллегами из IBU осталось нормальным?

– Абсолютно, несмотря на то что там не осталось ни одного российского представителя. Мы же знаем друг друга немало лет, много общались со всеми лично, то есть нет ощущения, что в международной федерации как-то от нас закрываются. Так, в конце мая мы проводили с международной федерацией видеоконференцию по текущим вопросам.

– Если IBU спустя какое-то время примет решение допустить российских биатлонистов на свои соревнования в нейтральном статусе, какую позицию займет СБР?

– Мы согласимся. Сейчас это будет правильно. Когда некоторое время назад я говорил, что выступаю против участия наших спортсменов без флага где бы то ни было, ситуация была иной. Уже было понятно, что никто не собирается никуда нас допускать, поэтому я и не видел смысла идти на дополнительные унижения, – сказал Майгуров.

26 февраля IBU объявил, что россияне будут выступать на этапах Кубка мира и Кубка IBU в нейтральном статусе. Предполагалось, что спортсмены не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет. После этого Союз биатлонистов России (СБР) заявил об отказе от участия в оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU.

2 марта IBU полностью отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.