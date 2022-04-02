Чемпионат Франции. Хло Шевалье и Ломбардо выиграли масс-старты, Фийон-Майе – 2-й

Сегодня на чемпионате Франции по биатлону прошли масс-старты. Хло Шевалье и Оскар Ломбардо одержали победы.
Чемпионат Франции
Преманон
Масс-старт
Женщины
1. Хло Шевалье – 29.28,1 (0+0+0+1)
2. Лу Жанмонно Лоран – 5,9 (0+0+0+0)
3. Анаис Бескон – 10,9 (0+0+3+0)
4. Софи Шово – 50,6 (1+0+1+2)
5. Жилонн Гигонна – 1.09,5 (0+1+3+0)
6. Камиль Бенед – 1.20,7 (1+0+1+1)
Мужчины
1. Оскар Ломбардо – 28.41,3 (0+2+0+1)
2. Кентен Фийон-Майе – 16,0 (1+0+1+4)
3. Антонин Гигонна – 16,1 (1+0+1+1)
4. Поль Фонтейн – 46,4 (0+0+1+0)
5. Эрик Перро – 1.14,9 (1+0+0+2)
6. Томас Бриффаз – 1.23,6 (0+1+1+0)
7. Симон Дестье – 1.23,8 (1+2+2+1)