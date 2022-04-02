Чемпионат Франции. Хло Шевалье и Ломбардо выиграли масс-старты, Фийон-Майе – 2-й

Сегодня на чемпионате Франции по биатлону прошли масс-старты. и Оскар Ломбардо одержали победы.

Чемпионат Франции

Преманон

Масс-старт

Женщины

1. Хло Шевалье – 29.28,1 (0+0+0+1)

2. Лу Жанмонно Лоран – 5,9 (0+0+0+0)

3. – 10,9 (0+0+3+0)

4. Софи Шово – 50,6 (1+0+1+2)

5. Жилонн Гигонна – 1.09,5 (0+1+3+0)

6. Камиль Бенед – 1.20,7 (1+0+1+1)

Мужчины

1. Оскар Ломбардо – 28.41,3 (0+2+0+1)

2. -Майе – 16,0 (1+0+1+4)

3. – 16,1 (1+0+1+1)

4. Поль Фонтейн – 46,4 (0+0+1+0)

5. Эрик Перро – 1.14,9 (1+0+0+2)

6. Томас Бриффаз – 1.23,6 (0+1+1+0)

7. – 1.23,8 (1+2+2+1)