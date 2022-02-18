РУСАДА дисквалифицировало Слепова на один год за нарушение антидопинговых правил

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) объявило о дисквалификации биатлониста на один год за нарушение антидопинговых правил.

Биатлонист пропустил три допинг-тестирования за один год.

«Дисциплинарный антидопинговый комитет РАА принял решение дисквалифицировать спортсмена Слепова Алексея (вид спорта – биатлон) на 1 год за нарушение п. 2.4 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 30 сентября 2021 года», – сообщается на сайте РУСАДА.

Слепов – трехкратный чемпион Европы, на этапах Кубка мира лучшим результатом биатлониста было четвертое место в спринте в сезоне-2015/16. В общем зачете Кубка мира Слепов не поднимался выше 32-го места.