Россия – фаворит матча против Катара у букмекеров. Команда Карпина котируется выше 2.00 впервые с 2024-го

Сборная России проведет товарищеский матч с Катаром в сентябре.

Команда Валерия Карпина котируется фаворитом встречи за 2.12. На победу хозяев дают коэффициент 3.40, на ничью – 3.50.

Россия впервые с марта 2024 года котируется выше 2.00. Тогда на победу над Сербией давали коэффициент 2.55 – матч закончился победой со счетом 4:0.

Сборная России ни разу не побеждала Катар – поражение и две ничьи.