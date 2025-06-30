«Краснодар» – небольшой фаворит против ЦСКА в матче Суперкубка России
«Краснодар» и ЦСКА разыграют OLIMPBET Суперкубок России.
«Краснодар» котируется фаворитов, на победу «быков» в основное время букмекеры дают коэффициент 2.44. На ЦСКА можно поставить за 3.00, на ничью – за 3.40.
Победа «Краснодара» с учетом серии пенальти идет за 1.80, итоговый триумф армейцев – за 2.08.
Суперкубок России впервые за 6 лет выиграет на «Зенит».
Матч состоится в Казани 12 июля.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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