«Краснодар» – небольшой фаворит против ЦСКА в матче Суперкубка России

«Краснодар» и ЦСКА разыграют OLIMPBET Суперкубок России.

«Краснодар» котируется фаворитов, на победу «быков» в основное время букмекеры дают коэффициент 2.44. На ЦСКА можно поставить за 3.00, на ничью – за 3.40.

Победа «Краснодара» с учетом серии пенальти идет за 1.80, итоговый триумф армейцев – за 2.08.

Суперкубок России впервые за 6 лет выиграет на «Зенит».

Матч состоится в Казани 12 июля.

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