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«Спартак», «Зенит», ЦСКА и «Краснодар» – букмекерские фавориты своих групп в новом сезоне Кубка России

Букмекеры назвали фаворитов групп Пути РПЛ Фонбет Кубка России-2025/26.

Так выглядят котировки на победу команд в каждой группе:

Группа A: «Зенит» (коэффициент 1.20), «Рубин» (9.00), «Ахмат» (12.00), «Торпедо» (20.00);

Группа B: «Краснодар» (1.85), «Динамо» (2.25), «Крылья Советов» (15.00), «Сочи» (17.00);

Группа C: «Спартак» (1.25), «Ростов» (7.00), «Пари НН» (13.00), «Динамо» Махачкала (15.00);

Группа D: ЦСКА (1.85), «Локомотив» (2.30), «Акрон» (15.00), «Балтика» (15.00).

В прошлом сезоне три из четырех групп выиграли букмекерские фавориты: «Спартак», «Локомотив» и «Зенит». «Краснодар» стал третьим в группе с ЦСКА, «Ахматом» и «Пари НН».

Кубок России в новом сезоне: «Зенит» – снова фаворит, «Спартак» и «Краснодар» – главные конкуренты, ЦСКА нет в топ-3

«Динамо» злится, что жеребьевку Кубка показали в записи – в РФС оскорблены. Откуда скандал на ровном месте?

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовала: Венера Кравченко
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