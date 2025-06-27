Россиянин проиграл 1,65 млн рублей, поставив на ничью в матче «Ювентус» – «Ман Сити» (2:5)
Клиент БК PARI проиграл крупную сумму на матче «Ювентус» – «Ман Сити».
Игрок поставил 1,65 миллиона рублей на ничью в матче 3-го тура группового этапа КЧМ с коэффициентом 3.80.
Ставка россиянина проиграла – «Манчестер Сити» разгромил итальянский клуб со счетом 5:2.
«Сити» вышел в плей-офф с первого места, выиграв все 3 матча на групповом этапе. «Ювентус» финишировал вторым, набрав 6 очков.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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