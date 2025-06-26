Более 60 геймов было лишь в одном матче на мужском «Уимблдоне» за последние 4 года. 1.80 – максимум 60 геймов в самой результативной игре в 2025-м

30 июня стартует основная сетка «Уимблдона».

После введения в 2022 году нового формата – тай-брейк до 10 очков при счете 6:6 в решающей партии – лишь в одном из 381 матча у мужчин на «Уимблдоне» было сыграно более 60 геймов. Это случилось в прошлом году в матче Джованни Мпеши-Перрикара против Себастьяна Корды (7:6, 6:7, 7:6, 6:7, 6:3).

«Фонбет» дает коэффициент 1.80 на то, что в самом результативном матче на «Уимблдоне»-2025 будет максимум 60 геймов.

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