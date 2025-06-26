Англия и Германия встретятся в финале молодежного Евро-2025. Британцы – фавориты у букмекеров
Сборные Англии и Германии сыграют в финале молодежного Евро-2025.
Англичане обыграли в полуфинале Нидерланды (2:1) благодаря дублю Харви Элиотта, а Германия разгромила Францию со счетом 3:0.
Букмекеры считают Англию небольшим фаворитом финала за 1.85. На трофей немецкой сборной дают коэффициент 1.96.
Финал состоится 28 июня, начало – в 22:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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