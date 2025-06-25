Россиянин проиграл 1,2 млн рублей, поставив на ничью в матче «Бенфика» – «Бавария» (1:0)
Клиент Olimpbet проиграл крупную сумму на матче клубного чемпионата мира.
Беттор поставил 1,2 миллиона рублей на ничью «Бенфики» и «Баварии» в 3-м туре группового этапа КЧМ. До игры на этот исход давали коэффициент 3.40.
Матч завершился победой португальского клуба со счетом 1:0 – россиянин лишился 1,2 миллиона рублей.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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