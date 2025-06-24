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  • «Окленд Сити» пропустил 16 мячей от «Баварии» и «Бенфики». Букмекеры считают, что «Бока Хуниорс» забьет новозеландцам 5+ голов
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«Окленд Сити» пропустил 16 мячей от «Баварии» и «Бенфики». Букмекеры считают, что «Бока Хуниорс» забьет новозеландцам 5+ голов

«Окленд Сити» и «Бока Хуниорс» встретятся на клубном чемпионате мира.  

Клуб из Новой Зеландии проиграл в двух стартовых матчах на турнире с общим счетом 0:16. «Окленд» пропустил 10 мячей от «Баварии» и 6 – от «Бенфики».

«Боке Хуниорс» нужно побеждать с разницей минимум в 7 мячей, чтобы выйти из группы в случае поражения «Бенфики» от «Баварии» в параллельном матче с любым счетом. При поражении португальцев со счетом 0:1 «Боке» достаточно победить с разницей в 6 мячей.

Букмекеры считают, что аргентинский клуб забьет минимум 5 голов – на это дают коэффициент 1.53. На победу с форой (-6,5) можно поставить за 3.20.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
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