«Боруссия» и «Мамелоди» забили 7 голов на двоих: на такой исход давали не более 5% вероятности

Дортмундская «Боруссия» выиграла у «Мамелоди Сандаунс» во втором туре КЧМ-2025 со счетом 4:3. Немцы вели 3:1 к перерыву, забили четвертый гол, а потом пропустили дважды.

Букмекеры прогнозировали верховой матч – ТБ2,5 котировался за 1.68. В итоге сыграл тотал больше 6,5 голов, который изначально шел за 19.00 – это 5% вероятности.

В первых матчах обеих команд был забит всего один мяч: «Боруссия» и «Флуминенсе» закончили 0:0, а «Мамелоди» минимально победил «Ульсан» – 1:0.

У «Боруссии» четыре очка, у «Мамелоди» – три, у «Флуминенсе» – одно, «Ульсан» – без очков. Бразильцы и корейцы сыграют 22 июня в 1:00 по Москве.

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