«Челси» проиграл «Фламенго», ведя 1:0 до 62-й минуты – 1:3. В лайве на победу бразильцев давали коэффициент 15.00

«Челси» уступил «Фламенго» (1:3) во 2-м туре клубного чемпионата мира.

«Челси» открыл счет на 13-й минуте, «Фламенго» забил на 62-й, 65-й и 83-й.

В прематче «Фламенго» котировался андердогом с коэффициентом 3.90. На победу бразильской команды с форой (-1,5) можно было поставить за 11.20. В лайве при счете 1:0 в пользу лондонцев коэффициент на «Фламенго» достигал 15.00.

«Фламенго» не проигрывает 10 матчей подряд.

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