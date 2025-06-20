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«Индиана» котировалась андердогом во всех 6 матчах против «Оклахомы» в финале плей-офф НБА. «Тандер» – подавляющие фавориты решающей 7-й игры

«Индиана» разгромила «Оклахому» (108:91) в 6-м матче финала плей-офф НБА и сравняла счет в серии – 3-3.

Букмекеры считают «Тандер» подавляющим фаворитом решающей 7-й игры за 1.32, что соответствует вероятности в 75%. На победу «Пэйсерс» дают коэффициент 3.70.

«Индиана» котировалась андердогом во всех 6 матчах финальной серии плей-офф.

Решающий матч финала состоится 23 июня в Оклахоме, начало – в 03:00 по московскому времени.

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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