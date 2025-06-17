Киберспортсмен Богдан «Iceberg» Василенко: «Почти каждый турнир кто-то предлагал договорные матчи»
Бывший профессиональный киберспортсмен Богдан «Iceberg» Василенко рассказал, что регулярно по ходу карьеры получал предложения сыграть договорной матч.
«322» (договорной матч в киберспорте – прим. Спортса’’) в карьере?» – да, конечно предлагали, бро. Почти каждый турнир кто-то предлагал «322».
«Куда писали, в телеграм просто?» – да куда угодно они писали, ребят: писали в Steam, писали в телеграм, в WhatsApp», – заявил Василенко во время стрима на Twitch.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Dota2.ru
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