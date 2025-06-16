Мирра Андреева – 5-й фаворит «Уимблдона» у букмекеров. Соболенко – 1-я, Рыбакина – 2-я, Гауфф – 3-я
Арина Соболенко выиграет «Уимблдон», считают букмекеры.
Белорусская теннисистка котируется фаворитом турнира у букмекеров за 3.50. Второй идет представительница Казахстана Елена Рыбакина (6.00), третьей – Коко Гауфф (7.00) из США.
18-летняя Мирра Андреева – 5-й фаворит Уимблдона с коэффициентом 10.00. В прошлом году россиянка вылетела в первом круге.
Победитель «Уимблдона»-2025 по версии букмекеров:
1. Арина Соболенко – 3.50
2. Елена Рыбакина – 6.00
3. Коко Гауфф – 7.00
4. Ига Швентек – 8.00
5. Мирра Андреева – 10.00
6. Мэдисон Киз – 17.00
Остальные – от 20.00
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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