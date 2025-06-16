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Winline заблокировал игрока за ставки по советам от капперов

Букмекерская компания Winline заблокировала игрока из-за ставок по советам капперов.

«В одном судебном деле было замечено, как Winline оправдывал блокировку игрока. БК сообщила, что игрок нарушил принципы честной игры, заключая пари по ставкам из платных чатов.

Как я уже писал ранее, БК покупают и отслеживают все популярные вилочные сервисы. Кроме того, они покупают подписки на капперов, чтобы выслеживать игроков, которые ставят по их прогнозам.

Думаете капперы не знают об этом? Некоторые знают, но их не волнует ваша судьба. Они продают прогнозы, так как это выгоднее, чем ставить самим. Продавая подписки они лишают себя головной боли, это становится проблемой уже их подписчиков.

Хотя до сих пор остается вопрос, в чем идет нарушение честной игры? У многих стримеров-спонсоров БК висят их ставки на трансляциях. Получается, если вы поставите по их прогнозу, то вы нарушите правила БК. Тогда зачем все это?» – сообщил телеграм-канал «Кружок Беттинга».

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: «Кружок Беттинга»
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