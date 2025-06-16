С 2011 года никто не отыгрывался с 2-3 в финале Кубка Стэнли. 25% – камбэк «Эдмонтона» с «Флоридой»

«Флорида» ведет 3-2 в финале Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

Последний камбэк с 2-3 в решающей серии плей-офф НХЛ случился в 2011 году – тогда «Бостон» победил «Ванкувер» в 6-м и 7-м матчах финала.

Букмекеры дают коэффициент 3.85 (25%) на то, что «Эдмонтон» отыграется и выиграет Кубок Стэнли. На победу «Флориды» дают 1.25.

Шестой матч серии состоится 18 июня во Флориде.

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