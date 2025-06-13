4.50 – Виртц станет лучшим бомбардиром или ассистентом АПЛ в дебютном сезоне за «Ливерпуль»

Букмекеры открыли специальную линию на достижения Флориана Виртца в дебютном сезоне за «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, английский клуб покупает 22-летнего полузащитника у «Байера» за 150 млн евро с учетом бонусов.

На БЕТСИТИ за 1.36 можно поставить на то, что Виртц выйдет в стартовом составе в первом туре в сезоне-2025/26, 2.40 – забьет в дебютном матче.

С большой долей вероятности (1.45) новичок «Ливерпуля» хотя бы раз получит награду лучшему игроку месяца в АПЛ, 4.50 – станет лучшим бомбардиром или ассистентом в дебютном сезоне Премьер-лиги.

Коэффициент 3.50 дают на то, что Виртц забьет «Арсеналу» и «Ман Сити» в сезоне АПЛ, 7.50 – забьет в чемпионате больше Мохамеда Салаха.

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