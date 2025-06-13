  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • 4.50 – Виртц станет лучшим бомбардиром или ассистентом АПЛ в дебютном сезоне за «Ливерпуль»
3

4.50 – Виртц станет лучшим бомбардиром или ассистентом АПЛ в дебютном сезоне за «Ливерпуль»

Букмекеры открыли специальную линию на достижения Флориана Виртца в дебютном сезоне за «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, английский клуб покупает 22-летнего полузащитника у «Байера» за 150 млн евро с учетом бонусов.

На БЕТСИТИ за 1.36 можно поставить на то, что Виртц выйдет в стартовом составе в первом туре в сезоне-2025/26, 2.40 – забьет в дебютном матче.

С большой долей вероятности (1.45) новичок «Ливерпуля» хотя бы раз получит награду лучшему игроку месяца в АПЛ, 4.50 – станет лучшим бомбардиром или ассистентом в дебютном сезоне Премьер-лиги.

Коэффициент 3.50 дают на то, что Виртц забьет «Арсеналу» и «Ман Сити» в сезоне АПЛ, 7.50 – забьет в чемпионате больше Мохамеда Салаха.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoЛиверпуль
Букмекеры
Ставки на спорт
logoБайер
logoФлориан Виртц
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
Ставки на футбол
Ставки на сегодня
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Букмекеры давали 9% на камбэк «Эдмонтона» с 0:3 в матче с «Флоридой»
53 минуты назад
Франк стал тренером «Тоттенхэма». 4.20 – лондонцы выиграют Суперкубок УЕФА
сегодня, 08:45
«Эдмонтон» сравнял счет в финале Кубка Стэнли с «Флоридой» – 2:2. «Пантерс» остаются фаворитами серии у букмекеров
1сегодня, 07:26
Гендиректор PARI Медведь: «Привлекать игроков становится все сложнее и сложнее»
1вчера, 14:52
Овечкин – самый узнаваемый российский спортсмен в 2024 году. Медведев – 2-й, Дзюба – 3-й, Аршавин – 6-й (РБ)
17вчера, 14:09
Гендиректор БЕТСИТИ: «Рекламодатели воспринимают букмекеров как мешок с деньгами»
вчера, 13:49
Сергей Ильев: «Новым титульным спонсором Первой лиги с большой долей вероятности станет PARI – договор на 3 года. С «Мелбетом» соглашение истекает»
вчера, 13:28
BetBoom о привлечении новых клиентов: «Простых приветственных бонусов уже недостаточно. Аудитория стала более требовательной»
вчера, 12:33
Давид Багдасаров о борьбе с лудоманией: «Нужна просветительская работа с акцентом на то, что азартные игры – это не способ заработка»
вчера, 11:39
«Эдмонтон» и «Флорида» забросили 7+ шайб во всех матчах финала Кубка Стэнли. 2.20 – продление тренда в 4-й игре
вчера, 11:24
Ко всем новостям
Последние новости
«МЮ» – явный фаворит на подписание Дьокереша. Он сообщил «Спортингу», что больше не сыграет за клуб
2сегодня, 08:27
BetBoom расширяет возможности для любителей NBA – в линии появились новые маркеты на статистику игроков
11 июня, 14:21Промо
В Москве состоялась светская премьера фильма «Больше чем футбол» с Алексеем Воробьевым, Иваном Охлобыстиным, Александром Самойленко и Романом Мадяновым в главных ролях
11 июня, 10:58Промо
BetBoom добавил аналитические виджеты для UFC
11 июня, 08:22Промо
Комличенко – самый вероятный автор гола в матче Беларусь – Россия. Он не забивает за сборную с 2019 года
110 июня, 14:21
BetBoom представил итоги АПЛ: 12 млн рублей выигрыша со ставки на победу «Брайтона» и лайв-одинар с кф 189!
10 июня, 13:39Промо
«Вижу уверенные 2:0 как минимум». Прогноз Андрея Савина на матч Беларусь – Россия
10 июня, 11:49
Сан-Марино забивает дома 5 матчей подряд – рекорд для сборной. 4.70 – забьют Австрии
110 июня, 11:22
Лига Добра в Ульяновске: было жарко!
10 июня, 09:10Промо
Победа сборной России на Беларусью выросла почти в два раза – с 1.40 до 1.72
410 июня, 08:40