«Эдмонтон» сравнял счет в финале Кубка Стэнли с «Флоридой» – 2:2. «Пантерс» остаются фаворитами серии у букмекеров
«Эдмонтон» обыграл «Флориду» (5:4, ОТ) в четвертом матче финала Кубка Стэнли.
«Ойлерс» сравняли счет в серии – 2-2. Букмекеры по-прежнему считают «Пантерс» фаворитами финала – 1.85 против 1.95 на титул «Эдмонтона».
Пятый матч серии пройдет 15 июня в Эдмонтоне.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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