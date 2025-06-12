«Эдмонтон» и «Флорида» забросили 7+ шайб во всех матчах финала Кубка Стэнли. 2.20 – продление тренда в 4-й игре

«Флорида» примет «Эдмонтон» в 4-м матче финальной серии Кубка Стэнли.

Команды забросили 23 шайбы в первых трех матчах серии – рекорд для финалов с 1982 года. В каждой игре было забито минимум 7 голов.

Букмекеры дают коэффициент 2.20 на то, что в четвертой игре будет заброшено 7+ шайб.

Матч состоится 13 июня и начнется в 03:00 по московскому времени.

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