«Оклахома» – подавляющий фаворит против «Индианы» во 2-м матче финала НБА. «Пэйсерс» ведут в серии 1-0
«Оклахома» и «Индиана» сыграют во 2-м матче финальной серии плей-офф НБА-2024/25.
В 1-м матче «Пэйсерс» сенсационно выиграли 111:110 и повели в серии 1-0.
Букмекеры уверены, что «Тандер» уверенно победит во 2-й игре – на это дают коэффициент 1.17. На «Индиану» можно поставить за 5.80.
Также «Оклахома» остается фаворитом всей серии – 1.29 против 3.60 у «Пэйсерс».
Матч пройдет в ночь на 9 июня. Начало – в 3:00 мск.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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