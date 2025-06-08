Синнер проиграл финал «Ролан Гаррос» при 1.02 перед тремя матчболами: не прошли 98% вероятности победы

Карлос Алькарас победил Янника Синнера в финале «Ролан Гаррос» со счетом 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6.

В четвертом сете при счете 2-1 по сетам, 5:3 по геймам и 40:0 у Синнера было три матчбола. В этот момент коэффициент на его победу составлял 1.02 – 98% вероятности успеха.

Алькарас отыгрался и выиграл сет на тай-брейке, сравняв счет – 2-2. А в пятом сете также на тай-брейке обыграл итальянца и стал чемпионом «Ролан Гаррос».

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