Россиянин поставил 9,5 млн рублей на победу сборной России над Нигерией

Клиент «Лиги Ставок» поставил крупную сумму на товарищеский матч между сборными России и Нигерии.

Беттор поставил 9,5 миллиона рублей на победу команды Валерия Карпина по коэффициенту 2.06.

Потенциальный выигрыш россиянина может составить 19 570 000 рублей, чистая выплата – чуть более 10 миллионов.

Матч состоится 6 июня и начнется в 20:00 по московскому времени

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