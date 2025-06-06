Россиянин поставил 9,5 млн рублей на победу сборной России над Нигерией
Клиент «Лиги Ставок» поставил крупную сумму на товарищеский матч между сборными России и Нигерии.
Беттор поставил 9,5 миллиона рублей на победу команды Валерия Карпина по коэффициенту 2.06.
Потенциальный выигрыш россиянина может составить 19 570 000 рублей, чистая выплата – чуть более 10 миллионов.
Матч состоится 6 июня и начнется в 20:00 по московскому времени
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
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