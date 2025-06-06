«Яндекс» оштрафовали на 450 тысяч рублей за рекламу азартных игр и казино
Федеральная антимонопольная служба оштрафовала «Яндекс» на 450 тысяч рублей за рекламу азартных игр.
«Нарушение было обнаружено в рамках анализа рекламы, касающейся услуг интернет-казино на возможные нарушения федерального законодательства с поручением ФАС России. Как оказалось, спорная реклама содержала гиперссылки, ведущие на сайты и Telegram организатора игр.
При переходе пользователю открывалась информация о регистрации в онлайн казино, а также предполагалось участие в азартных играх.
Реклама ООО «Яндекс» была признана УФАС ненадлежащей, а общество оштрафовали на 450 тысяч рублей», – сообщили в управлении ФАС по Республике Марий Эл.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: ФАС
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