Испания забила после 75-й минуты в 7 матчах Лиги наций подряд. 2.10 – поздний гол в матче с Францией
Сборная Испании регулярно забивает на последних минутах в Лиге наций.
Испанцы на смогли забить после 75-й минуты только в матче первого тура против Сербии (0:0). В семи следующих играх этого розыгрыша Лиги наций они обязательно забивали в последние 15 минут, отличившись 9 раз.
Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что в полуфинале Испания – Франция будет забит гол в интервале с 76-й по 90-ю минуту.
Игра пройдет 5 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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