Испания забила после 75-й минуты в 7 матчах Лиги наций подряд. 2.10 – поздний гол в матче с Францией

Сборная Испании регулярно забивает на последних минутах в Лиге наций.

Испанцы на смогли забить после 75-й минуты только в матче первого тура против Сербии (0:0). В семи следующих играх этого розыгрыша Лиги наций они обязательно забивали в последние 15 минут, отличившись 9 раз.

Букмекеры дают коэффициент 2.10 на то, что в полуфинале Испания – Франция будет забит гол в интервале с 76-й по 90-ю минуту.

Игра пройдет 5 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис