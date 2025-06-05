Испания более 2 лет не проигрывает в официальных матчах. 3.20 – Франция прервет серию

Сборные Испании и Франции встретятся в полуфинале Лиги наций.

Испанцы не проигрывают в официальных встречах на протяжении 23 матчей (19 побед и 4 ничьих). Последнее поражение случилось в марте 2023 года – от Шотландии (0:2) в квалификации Евро-2024.

Букмекеры считают Испанию небольшим фаворитом сегодняшней встречи за 2.37. С коэффициентом 3.20 можно поставить на то, что Франция прервет беспроигрышную серию испанцев.

Игра пройдет 5 июня и начнется в 22:00 мск.

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