Испания более 2 лет не проигрывает в официальных матчах. 3.20 – Франция прервет серию
Сборные Испании и Франции встретятся в полуфинале Лиги наций.
Испанцы не проигрывают в официальных встречах на протяжении 23 матчей (19 побед и 4 ничьих). Последнее поражение случилось в марте 2023 года – от Шотландии (0:2) в квалификации Евро-2024.
Букмекеры считают Испанию небольшим фаворитом сегодняшней встречи за 2.37. С коэффициентом 3.20 можно поставить на то, что Франция прервет беспроигрышную серию испанцев.
Игра пройдет 5 июня и начнется в 22:00 мск.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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