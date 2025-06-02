Мирра Андреева – фаворит матча с Касаткиной на «Ролан Гаррос». 2:0 по сетам – самый вероятный счет

Мирра Андреева и Дарья Касаткина сыграют в четвертом круге «Ролан Гаррос».

Они встречались между собой один раз – в финале в Нинбо в октябре прошлого года. Тогда победила Касаткина – 6:0, 4:6, 6:4.

Букмекеры считают Андрееву фаворитом сегодняшней встречи за 1.24 против 4.30 на победу представительницы Австралии. 2-0 по сетам в пользу 18-летней россиянки – самый вероятный счет матча.

Встреча состоится 2 июня и начнется в 12:00 по московскому времени.

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