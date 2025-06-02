«Флорида» – фаворит финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона» по версии Opta

Opta Sports считает, что «Флорида» выиграет Кубок Стэнли.

Суперкомпьютер считает «Пантерс» небольшими фаворитами финальной серии с вероятностью победы в 53,1%. На титул «Эдмонтона» дают 46,9%.

Команды встречались в прошлогоднем финале Кубка Стэнли – «Флорида» победила со счетом 4-3.

Финальная серия Кубка Стэнли стартует 5 июня.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис