«Флорида» – фаворит финала Кубка Стэнли против «Эдмонтона» по версии Opta
Opta Sports считает, что «Флорида» выиграет Кубок Стэнли.
Суперкомпьютер считает «Пантерс» небольшими фаворитами финальной серии с вероятностью победы в 53,1%. На титул «Эдмонтона» дают 46,9%.
Команды встречались в прошлогоднем финале Кубка Стэнли – «Флорида» победила со счетом 4-3.
Финальная серия Кубка Стэнли стартует 5 июня.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Opta
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