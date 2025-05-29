«Флорида» вышла в финал Кубка Стэнли, выбив «Каролину» (4-1). Букмекеры считали «Харрикейнс» фаворитами полуфинала

«Каролина» вылетела из Кубка Стэнли от «Флориды».

«Пантерс» выиграли полуфинальную серию с общим счетом 4-1 и вышли в финал плей-офф НХЛ.

До старта серии букмекеры считали, что в финал скорее выйдет «Каролина». «Харрикейнс» были небольшими фаворитами с коэффициентом 1.85 против 1.95 на проход «Пантерс».

«Флорида» встретится с решающей серии с победителем пары «Даллас» – «Эдмонтон» (1-3).

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