«Челси» выиграл Лигу конференций. Лондонцы котировались фаворитами по ходу всего турнира
«Челси» разгромил «Бетис» (4:1) в финале Лиги конференций.
Лондонский клуб на протяжении всего турнира был главным претендентом на трофей у букмекеров. Перед сезоном на титул «Челси» давали 36% вероятности, по окончании основного этапа – 58%, после четвертьфиналов – 71%, в день финала – 69%.
«Челси» – пятый английский клуб с трофеем в сезоне-2024/25. Ранее «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, «Кристал Пэлас» выиграл Кубок Англии, «Ньюкасл» – Кубок лиги, а «Тоттенхэм» – Лигу Европы.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости