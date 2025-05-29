«Челси» выиграл Лигу конференций. Лондонцы котировались фаворитами по ходу всего турнира

«Челси» разгромил «Бетис» (4:1) в финале Лиги конференций.

Лондонский клуб на протяжении всего турнира был главным претендентом на трофей у букмекеров. Перед сезоном на титул «Челси» давали 36% вероятности, по окончании основного этапа – 58%, после четвертьфиналов – 71%, в день финала – 69%.

«Челси» – пятый английский клуб с трофеем в сезоне-2024/25. Ранее «Ливерпуль» стал чемпионом Англии, «Кристал Пэлас» выиграл Кубок Англии, «Ньюкасл» – Кубок лиги, а «Тоттенхэм» – Лигу Европы.

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