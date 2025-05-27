«Беспрецедентное географическое покрытие и глубокая интеграция бренда». «Мелбет» о спонсорстве Первой лиги
Бренд-директор «Мелбет» Евгения Григорьева высказалась о контракте букмекера с Первой лигой.
– Как оцените итоги Мелбет Первой Лиги?
– Мелбет Первая Лига – наш ключевой маркетинговый актив. Партнерство обеспечивает беспрецедентное географическое покрытие и глубокую интеграцию бренда.
Большинство упоминаний компании связаны с неймингом соревнования – это показатель его высокой эффективности.
Конкретные метрики конфиденциальны, но мы видим положительную динамику оборота пари на эту лигу. Это сотрудничество – расширение нашего рыночного присутствия и установление прямого взаимодействия с целевой аудиторией, – заявила Григорьева.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Вредный букмекер
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