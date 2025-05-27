«Беспрецедентное географическое покрытие и глубокая интеграция бренда». «Мелбет» о спонсорстве Первой лиги

Бренд-директор «Мелбет» Евгения Григорьева высказалась о контракте букмекера с Первой лигой.

– Как оцените итоги Мелбет Первой Лиги?

– Мелбет Первая Лига – наш ключевой маркетинговый актив. Партнерство обеспечивает беспрецедентное географическое покрытие и глубокую интеграцию бренда.

Большинство упоминаний компании связаны с неймингом соревнования – это показатель его высокой эффективности.

Конкретные метрики конфиденциальны, но мы видим положительную динамику оборота пари на эту лигу. Это сотрудничество – расширение нашего рыночного присутствия и установление прямого взаимодействия с целевой аудиторией, – заявила Григорьева.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис