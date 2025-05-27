«Мелбет» о «быстрых играх»: «Почему запустили их сильно позже конкурентов? Это взвешенное решение, а не результат отставания»

Бренд-директор «Мелбет» Евгения Григорьева оценила запуск «быстрых игр» на сайте букмекерской компании.

Быстрые игры появились на сайте «Мелбет» в начале мая. Теперь их нет только у одного букмекера на российском рынке – «Балтбет».

– Почему вы запустили быстрые игры сильно позже конкурентов?

– Наш подход к инновациям и расширению продуктовой линейки основан на тщательной аналитике и приоритизации качества над спешкой.

Да, некоторые букмекеры внедрили быстрые игры раньше. Но наш запуск не был результатом отставания, а скорее взвешенным решением.

Быстрые игры – это не просто новый продукт, а драйвер роста. Мы видим в них потенциал для привлечения новой аудитории, увеличения вовлеченности текущих игроков и повышения их CLTV, – заявила Григорьева.

«Быстрые игры» – это соревнования, где действие, на которое принимается ставка, может занять от нескольких минут до нескольких секунд.

Букмекеры сами предложили отказаться от быстрых игр. Что это вообще такое и почему так важно?

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