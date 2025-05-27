Алексей Ягудин стал заместителем гендиректора «Фонбет»: «Наконец-то у меня появится первая запись в трудовой книжке»

Алексей Ягудин занял должность заместителя генерального директора БК «Фонбет».

Олимпийский чемпион возглавит направление по работе с социальными и благотворительными инициативами. Также Ягудин будет курировать новые спортивные проекты, направленные на развитие адаптивного и массового спорта, создание доступной спортивной среды.

«Наконец-то у меня появится первая запись в трудовой книжке. На самом деле, долго думать над предложением не пришлось, мы быстро обсудили предстоящую работу и те направления, которыми я буду заниматься.

Привыкнуть к новой роли без сомнения поможет не только спортивный опыт, но и мое многолетнее участие в благотворительной программе ДоброFON в качестве амбассадора.

Компания «Фонбет» очень много делает для развития и популяризации российского спорта и ведет систематическую работу по продвижению адаптивного спорта, помощи ветеранам, талантливым спортсменам и реализации множества важных социальных проектов. Буду рад стать частью этой важной миссии и надеюсь, что с моим участием мы вместе сможем сделать еще больше!» – заявил Ягудин.

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