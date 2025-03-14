Суд арестовал активы основателя 1xBet Семиохина на 61 млрд рублей. Он находится в международном розыске

Активы основателя 1xBet арестованы судом на общую сумму более 61,1 млрд рублей.

По данным ТАСС, суд в Москве наложил арест на активы и имущество бывшего совладельца букмекерских компаний Романа Семиохина, находящегося в международном розыске.

«Общая стоимость имущества, на которое наложен арест, на сегодняшний день составляет более 61,1 млрд рублей», – сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным материалов уголовного дела, обеспечительные меры были наложены на имущество ООО «Ставка ру», ранее называвшейся ООО «Букмекер паб» (1xbet). Следствие считает, что Семиохин, которому принадлежало почти 88% доли компании, передал принадлежащие ему доли в пользу фирмы жены своего отца, чтобы скрыть имущество от ареста.

Защита Семиохина настаивала на том, что арестованные деньги не являются собственностью обвиняемого. В итоге суд исключил из постановления указание на принадлежность арестованных средств основателю 1xBet, но не изменил обеспечительную меру.

Семиохин объявлен в международный розыск. По версии следствия, с 2014 по 2019 год он вместе с другими фигурантами получил доход в размере 61,1 миллиарда рублей от организации нелегальных азартных игр. 1xbet работал без лицензии и за пределами игорной зоны – в офисных помещениях Брянска.

Семиохин и его подельники получали наличные от граждан, после чего зачисляли деньги на виртуальные счета на сайте букмекера, давая возможность делать ставки.

1xBet нелегальна в России. У букмекера нет лицензии ФНС, а сайт блокируется Роскомнадзором.

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