Четыре жителя Тобольска получили условные сроки за организацию нелегального казино с доходом 27 млн рублей

В Тобольске осуждены 4 местных жителя за проведение нелегальных азартных игр.

«В марте 2022 года осужденные, по инициативе одного из них, вступили в преступный сговор на получение систематического незаконного дохода путем проведения азартных игр.

Злоумышленники распределили между собой обязанности и роли, приобрели игровое оборудование с доступом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», которое установили в нежилом помещении, расположенном в 6 мкр города Тобольска.

В результате преступной деятельности с 31 марта 2022 года по 15 сентября 2023 года фигуранты уголовного дела успели получить доход в общей сумме свыше 27 миллионов рублей. С места происшествия изъято оборудование», – сообщили в МВД РФ «Тобольский».

Организатор незаконных азартных игр получил 2 года лишения свободы условно и штраф в размере 350 тысяч рублей. Специалист по обслуживанию компьютерного оборудования и администраторы-кассиры получили условные сроки от 1 года 3 месяцев до 1 года 8 месяцев.

Доход от незаконной игорной деятельности конфискован в собственность государства.

Ставки на Спортсе

Как поражение ударило по шансам «Спартака» на чемпионство