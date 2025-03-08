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«Ман Сити» проиграл «Ноттингему» – 0:1. В лайве на поражение «горожан» сыграл коэффициент 7.50

«Манчестер Сити» в гостях проиграл «Ноттингем Форест» (0:1) в 28-м туре АПЛ.

В прематче «Ман Сити» котировался фаворитом с коэффициентом 1.95. На «Ноттингем» давали 3.90, в лайве котировки поднялись до 7.50.

На 83-й минуте Каллум Хадсон-Одои забил единственный гол.

«Ноттингем» победил впервые за 4 матча в АПЛ. Команда занимает третье место в таблице, набрав 51 очко.

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Опубликовала: Венера Кравченко
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logoНоттингем Форест
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoКаллум Хадсон-Одои
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