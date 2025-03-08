«Зенит» победил впервые за 4 матча в РПЛ – «Факел». На удаление у обеих команд давали 8%
«Зенит» обыграл в гостях «Факел» (2:0) в 20-м туре Мир РПЛ.
В прематче «Зенит» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.58. На победу с форой (-1,5) давали 2.45.
На 37-й минуте «Факел» из-за удаления Вячеслава Якимова остался в меньшинстве. На 74-й Вендела удалили за неприличный жест.
Таким образом на удаление у обеих команд зашел коэффициент 12.00 (около 8% вероятности).
Перед туром авторы Спортса’‘ сделали ставки на игру в рамках всесезонного конкурса прогнозов.
Максимилиан Алфимов поставил на гол в отрезке с 76 по 90 минуты, а Илья Васильев – на гол Александра Соболева.
Оба прогноза не сбылись.
Команда Чернявского отрывается от команды Дорского. Прогнозы на новый тур РПЛ
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости