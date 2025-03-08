«Зенит» победил впервые за 4 матча в РПЛ – «Факел». На удаление у обеих команд давали 8%

«Зенит» обыграл в гостях «Факел» (2:0) в 20-м туре Мир РПЛ.

В прематче «Зенит» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.58. На победу с форой (-1,5) давали 2.45.

На 37-й минуте «Факел» из-за удаления Вячеслава Якимова остался в меньшинстве. На 74-й Вендела удалили за неприличный жест.

Таким образом на удаление у обеих команд зашел коэффициент 12.00 (около 8% вероятности).

Перед туром авторы Спортса’‘ сделали ставки на игру в рамках всесезонного конкурса прогнозов.

Максимилиан Алфимов поставил на гол в отрезке с 76 по 90 минуты, а Илья Васильев – на гол Александра Соболева.

Оба прогноза не сбылись.

Ставки на Спортсе

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