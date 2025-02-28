100.00 – «Динамо» Махачкала побьет рекорд «Анжи» по наименьшему числу забитых голов за сезон РПЛ
Махачкалинское «Динамо» забило 11 мячей в 18 матчах этого сезона РПЛ.
Меньше голов в этом чемпионате нет ни у кого, столько же – только у «Факела».
Букмекеры дают коэффициент 100.00 на то, что «Динамо» побьет рекорд «Анжи» по наименьшему числу забитых голов за сезон РПЛ. Махачкалинский клуб в сезоне-2018/19 забил всего 13 голов.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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