«Зенит» – фаворит на победу в чемпионате России перед возобновлением сезона. «Спартак» – 2-й у букмекеров, «Краснодар» – 3-й

«Зенит» станет чемпионом России в сезоне-2024/25, считают букмекеры.

Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице вместе с «Краснодаром» – у обеих команд по 39 очков. «Спартак» замыкает тройку лидеров с 37 баллами.

Перед возобновлением сезона на титул «Зенита» дают коэффициент 2.00. Вторым у букмекеров котируется «Спартак» (3.75), третьим – «Краснодар» (4.25).

Чемпион России в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:

1. «Зенит» – 2.00

2. «Спартак» – 3.75

3. «Краснодар» – 4.25

4. «Динамо» – 20.00

5. «Локомотив» – 30.00

6. ЦСКА – 50.00

7. «Ростов» – 500.00

8. «Рубин» – 1000.00

9-10. «Акрон» – 3500.00

9-10. «Крылья Советов» – 3500.00

Остальные – от 5000.00

Ставки на Спортсе

РПЛ возвращается: «Спартак» еще ближе подтянулся к «Зениту» по раскладам, в «Оренбург» не верят, у Угальде нет конкурентов