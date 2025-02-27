«Зенит» – фаворит на победу в чемпионате России перед возобновлением сезона. «Спартак» – 2-й у букмекеров, «Краснодар» – 3-й
«Зенит» станет чемпионом России в сезоне-2024/25, считают букмекеры.
Клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице вместе с «Краснодаром» – у обеих команд по 39 очков. «Спартак» замыкает тройку лидеров с 37 баллами.
Перед возобновлением сезона на титул «Зенита» дают коэффициент 2.00. Вторым у букмекеров котируется «Спартак» (3.75), третьим – «Краснодар» (4.25).
Чемпион России в сезоне-2024/25 по версии букмекеров:
1. «Зенит» – 2.00
2. «Спартак» – 3.75
3. «Краснодар» – 4.25
4. «Динамо» – 20.00
5. «Локомотив» – 30.00
6. ЦСКА – 50.00
7. «Ростов» – 500.00
8. «Рубин» – 1000.00
9-10. «Акрон» – 3500.00
9-10. «Крылья Советов» – 3500.00
Остальные – от 5000.00
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