«МЮ» вдесятером играет вничью с «Ипсвичем» – 2:2. На поражение «Юнайтед» в перерыве дают 2.60

«Манчестер Юнайтед» и «Ипсвич» завершили первый тайм со счетом 2:2.

На 40-й минуте матча 27-го тура АПЛ защитник «МЮ» Патрик Доргу получил прямую красную карточку.

Букмекеры считают, что «МЮ» не сможет обыграть «Ипсвич». В перерыве на победу хозяев дают 3.50, на ничью – 2.45, на успех гостей – 2.60.

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