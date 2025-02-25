23% россиян считают, что букмекеры дают возможность заработать. У большинства опрошенных хорошее или нейтральное отношение к БК («Синергия»)
Большинство россиян положительно относятся к легальным букмекерским компаниям.
Согласно данным опроса университета «Синергия», 43% опрошенных положительно относятся к деятельности легальных букмекеров. Нейтральное отношение к организаторам ставок на спорт наблюдается у 39% россиян, резко отрицательное – у 18%.
11% респондентов хотя бы раз в жизни делали ставки, еще 16% допускают вероятность того, что обратятся к букмекерам в будущем. 73% россиян никогда не обращались к букмекерам и не планируют этого делать.
37% опрошенных считают, что беттинг-компании предлагают простой и понятный способ развлечься, 23% - что букмекеры дают возможность получить дополнительный заработок.
16% респондентов отмечают заслуга букмекерских компаний в финансировании развития спорта, а 24% не видят никакой пользы от их деятельности.
Россияне, которые регулярно ставят на спорт, обычно тратят на это до 5000 рублей в месяц (таких 59%), от 5000 до 10 000 (31%), больше 10 000 (10%).
Опрос был проведен среди 5000 совершеннолетних жителей всех регионов России.
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