«ПСЖ» – «Монако»: игроки БЕТСИТИ уверены в победе парижан

7 февраля в матче 21-го тура чемпионата Франции сыграют «ПСЖ» и «Монако». Встреча пройдёт в Париже и начнется в 23:05 мск.

«ПСЖ» с 10-очковым отрывом от идущего вторым «Марселя» лидирует в Лиге 1. Парижане не проиграли ни одного матча чемпионата – 15 побед и 5 ничьих. Команда Луиса Энрике забивает почти три гола в среднем за игру – 54 мяча в 20 встречах.

«Монако» располагается на третьей строчке в таблице, уступая столичной команде 13 баллов. Монегаски выиграли два последних матча чемпионата.

С высокой долей вероятности встречу пропустит полузащитник «Монако» Александр Головин. Россиянин был замен в перерыве прошлой игры из-за проблем с лодыжкой.

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Аналитики БЕТСИТИ считают «ПСЖ» явным фаворитом предстоящего матча. На победу парижан предлагают коэффициент 1.43 , на успех гостей дают 6.90 , вероятность ничьей оценивается в 5.50 .

Букмекеры считают, что встреча будет результативной. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с кэфом 1.35 , на ТБ 3.5 предлагают 1.90 . Вероятность большого количества голов высока – больше трех мячей было в трех из четырех предыдущих очных матчей в Лиге 1.

Бетторы БЕТСИТИ уверены в победе «ПСЖ». На хозяев отдан 71% от общего числа ставок на исход, 15% ушло на ничью, на успех «Монако» пришлось 14% ставок.

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