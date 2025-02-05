Букмекеры зарабатывают в среднем по 33 тысячи рублей в год с каждого игрока

Организаторы азартных игр зарабатывают в среднем по 430 долларов в год с каждого игрока.

По данным Statista, для онлайн-казино эта сумма составляет 320 долларов (32 тысячи рублей) с игрока, для лотерей – 510 долларов (51 тысяча рублей с игрока).

Букмекерские компании зарабатывают в среднем по 330 долларов (33 тысячи рублей) в год с каждого беттора.

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Овечкин, Карпин, Дзюба, Смолов – кто самый яркий амбассадор букмекеров?