Букмекеры зарабатывают в среднем по 33 тысячи рублей в год с каждого игрока
Организаторы азартных игр зарабатывают в среднем по 430 долларов в год с каждого игрока.
По данным Statista, для онлайн-казино эта сумма составляет 320 долларов (32 тысячи рублей) с игрока, для лотерей – 510 долларов (51 тысяча рублей с игрока).
Букмекерские компании зарабатывают в среднем по 330 долларов (33 тысячи рублей) в год с каждого беттора.
Овечкин, Карпин, Дзюба, Смолов – кто самый яркий амбассадор букмекеров?
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Statista
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