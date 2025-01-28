Победа HEROIC над Team Falcons на групповом этапе FISSURE PLAYGROUND в Dota 2 принесла клиенту «Лиги Ставок» 2 751 768 рублей

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Коллектив Жоао 4nalog Джаннини одолел ровно за час со счётом 35:20. Для Team Falcons это было первое поражение на FISSURE PLAYGROUND Belgrade 2025. Призовой фонд чемпионата составит 1 млн долларов, 400 тысяч из которых достанется победителю.

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